Кількість жертв російського обстрілу у Костянтинівці збільшилася до двох
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- Анна Холоднова
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Павло Кириленко / Facebook
Під час учорашнього обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули двоє людей. Один них — 10-річний хлопчик.
Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
Поранені семеро людей, у тому числі четверо дітей — дівчатка 5, 11 і 12 років і 12-річний хлопчик. Стан однієї пораненої дитини важкий, її доправили на лікування до сусідньої області. Стан решти дітей задовільний.
Кириленко знову закликав батьків вивозити дітей з небезпечної зони.
- Російська армія 24 липня близько 19:00 обстріляла водойму міста Костянтинівка Донецької області, де відпочивали люди. Вогонь вели з реактивної системи залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами.