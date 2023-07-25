Кількість жертв російського обстрілу у Костянтинівці збільшилася до двох

Новини

Павло Кириленко / Facebook

Під час учорашнього обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули двоє людей. Один них — 10-річний хлопчик.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Поранені семеро людей, у тому числі четверо дітей — дівчатка 5, 11 і 12 років і 12-річний хлопчик. Стан однієї пораненої дитини важкий, її доправили на лікування до сусідньої області. Стан решти дітей задовільний.

Кириленко знову закликав батьків вивозити дітей з небезпечної зони.