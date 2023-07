«Українці насолоджуються життям так, наче війни немає, ― і воюють так, ніби не знають миру». Провідні світові медіа про війну 24 липня

Новини

Колонку про свої враження від візиту до Києва опублікував у The New York Times Брет Стівенс, багаторічний автор The Wall Street Journal і The Jerusalem Post. У ній він намагався поділитися своїми основними відкриттями про країну під час великої війни. Іноземець зрозумів, як це ― потрапити до країни, куди не можна ні прилетіти літаком, ні ― віднедавна остаточно ― приплисти кораблем. Як запорукою виживання може стати мобільний застосунок, що сповіщає про повітряну тривогу. Наскільки бурхливим може бути життя у великому місті ― коли на дорогах корки, кафе й ресторани заповнені, а тротуари чисто підметені. Брет перефразував вислів, який приписують колишньому премʼєр-міністру Ізраїля Іцхаку Рабину: «Українці насолоджуються життям так, наче війни не існує, ― і воюють, ніби вони не знають миру». Також автора вразило, що співробітники посольства США в Україні вирішили повернутися до Києва добровільно й зосередились на документуванні російських воєнних злочинів в Україні. Що споруди, в яких він був лише вчора, наступного дня через російські атаки можуть стати руїнами. При цьому українці не хочуть жити зі статусом жертви. Стівенс згадує, як влада Сербії навмисне роками залишала недоторканою будівлю Міністерства оборони, зруйновану авіаударами НАТО. Тоді як у Бучі, де після російської окупації пошкодженими або зруйнованими були більшість будівель, відбуваються активні ремонти, а приміщення, в яких жити поки не можна, використовують як склади чи коворкінги. Меморіалом для місцевих будуть памʼять і мемуари, відповів на запитання здивованого Брета мер міста. А жити зараз бучанці хочуть без спогадів про росіян.

Зрештою, підсумовує автор, Захід не має поводитися наче благодійник. Навпаки, благодійником виступає Україна, а Європа і США користуються її жертовністю. І «поки союзники втрачають гроші та боєприпаси, які можна поповнити, українці втрачають життя та кінцівки», підсумовує він.

