TikTok дозволив cтворювати текстові публікації

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TikTok запроваджує нову функцію — створення текстового контенту. Тепер те, що писали у підписах до відео та в коментарях, можна буде оформити у вигляді посту.

Про це компанія оголосила 24 липня.

Ось як це працює:

Створення текстового посту. При доступі до сторінки «Камера» можна вибрати один із трьох варіантів: фото, відео й текст. Якщо обрати текст, користувача перенаправить на сторінку створення тексту, де можна надрукувати вміст посту.

У додатку є параметри для налаштування текстового контенту: наліпки, теги, хештеги, кольори фону і можливість додавати звук.

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