TikTok дозволив cтворювати текстові публікації
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
TikTok запроваджує нову функцію — створення текстового контенту. Тепер те, що писали у підписах до відео та в коментарях, можна буде оформити у вигляді посту.
Про це компанія оголосила 24 липня.
Ось як це працює:
- Створення текстового посту. При доступі до сторінки «Камера» можна вибрати один із трьох варіантів: фото, відео й текст. Якщо обрати текст, користувача перенаправить на сторінку створення тексту, де можна надрукувати вміст посту.
- У додатку є параметри для налаштування текстового контенту: наліпки, теги, хештеги, кольори фону і можливість додавати звук.
- У травні стало відомо, що TikTok запускає продукт Pulse Premiere, який дозволить авторам контенту отримувати половину доходу від продажу реклами. Проте монетизація буде доступна лише деяким користувачам. Віднині TikTok платитиме повнолітнім авторам контенту, у яких понад 100 тисяч підписників. Вони отримуватимуть 50% доходу від реклами, яка зʼявлятиметься одразу після їхніх публікацій у застосунку. Суму, яку отримує автор, визначатимуть за формулою, враховуючи перегляди, залученість авдиторії та загальну популярність контенту