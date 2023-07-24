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TikTok дозволив cтворювати текстові публікації

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Videvo

TikTok запроваджує нову функцію — створення текстового контенту. Тепер те, що писали у підписах до відео та в коментарях, можна буде оформити у вигляді посту.

Про це компанія оголосила 24 липня.

Ось як це працює: