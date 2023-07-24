Росія обстріляла Костянтинівку Донецької області. Загинула одна дитина, ще троє поранені

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Російська армія близько 19:00 обстріляла водойму міста Костянтинівка Донецької області, де відпочивали люди.

Про це ввечері 24 липня повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Вогонь вели з реактивної системи залпового вогню «Смерч» касетними боєприпасами. Постраждали семеро людей, серед них четверо дітей: дівчатка 5, 11 та 12 років і 11-річний хлопчик. Одна дитина пізніше загинула, її не вдалося врятувати.