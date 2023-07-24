Росія істотно збільшила торгівлю з Іраном — супутникові знімки

Новини

Getty

Росія за рік, від липня 2022-го до червня 2023-го, істотно наростила корабельний трафік у Каспійському морі. Кораблів стало значно більше біля російських та іранських портів.

Супутникові знімки оприлюднило видання Texty.

На знімках видно скупчення кораблів біля Волго-Каспійського каналу в напрямку Астрахані, яке фіксували супутники протягом двох останніх років, а також, як збільшилася кількість кораблів біля двох найбільших іранських портів Анзалі та Амірабад.

Біля берегів інших країн Каспію аналогічних змін не видно. У портах Азербайджану й Туркменістану судноплавство не збільшилося. Незначне збільшення можна зафіксувати лише біля Казахського порту Актау.