Нова інтеграція Uber Travel дозволяє поєднати поїздку на таксі Uber з рейсом «Укрзалізниці»

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Компанія «Укрзалізниця» та глобальна платформа мобільності та доставки Uber Technologies Inc. створили нову інтеграцію під назвою Uber Travel. Вона дозволяє поєднати поїздку Uber з рейсом поїзда «Укрзалізниці» та отримати 10% кешбеку з поїздок до або від залізничних вокзалів Києва.

Про це «Бабелю» повідомила пресслужба Uber.

Спланувати поїздку можна заздалегідь до або від залізничного вокзалу, привʼязавши до свого профілю в Uber облікові записи Google чи Microsoft. Усе планування буде у вкладці Travel.

Як користуватися Uber Travel:

відкрити застосунок Uber та натиснути кнопку Travel у головному меню;

увійти за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;

надати Uber та партнеру компанії Uber-AwardWallet дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку;

переконатися, що ваші залізничні квитки відображаються прямо в застосунку Uber;

замовити поїздку Uber заздалегідь, щоб автомобіль очікував на вас у пункті призначення.

Щоб квитки «Укрзалізниці» синхронізувалися з Uber Travel, вони мають прийти на вашу електронну адресу.