Генштаб: На кількох напрямках тривають важкі бої. Яка ситуація на фронті

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Поблизу Купʼянська, Лиману, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки тривають важкі бої, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Ворог невдало наступав на околицях Торського і поблизу Новомихайлівки на Донеччині. Також українські захисники успішно відбили атаки на околицях Богданівки, Кліщіївки та північному сході Оріхово-Василівки, а також — на околицях Авдіївки та Невельського.

У Запорізькій області окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію на околицях Приютного.

Протягом минулої доби українські Повітряні сили завдали семи авіаударів по зосередженню російських військ, озброєння та військової техніки. Також українські захисники перехопили чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ракетно-артилерійські війська уразили район скупчення живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, шість артилерійських систем по вогневих позиціях, командний пост і систему протиповітряної оборони.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 660 військових, 11 танків, 13 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем і засіб ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 242 620 росіян.