У Києві знову стає платним паркування. Але тільки в будні

Новини

З 24 липня в Києві відновлюється плата за паркування, яку можна внести через застосунок «Київ Цифровий».

Про це пише КМДА.

Оплачувати паркування потрібно в будні з 08:00 до 22:00, тоді як у вихідні паркування залишається безкоштовним. Зробити це можна в застосунку «Київ Цифровий» так:

обрати «Сервіси водія», а потім «Погодинне паркування»;

вибрати номер авто з переліку або вказати його;

обрати паркінг. Перевірити, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку;

натиснути «Почати паркування» — тоді розпочнеться відлік часу;

натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.

У застосунку є можливість встановити час для автоматичного завершення паркування, або ж паркування автоматично скінчиться о 22:00. Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто. Гроші списуються автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо ж сума менша, то вона списується першого числа наступного місяця.

На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Тому коли хтось вимагає від вас платити нею — викликайте поліцію.

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування не штрафують водіїв та не евакуюють автомобілі.