У Києві знову стає платним паркування. Але тільки в будні
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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З 24 липня в Києві відновлюється плата за паркування, яку можна внести через застосунок «Київ Цифровий».
Про це пише КМДА.
Оплачувати паркування потрібно в будні з 08:00 до 22:00, тоді як у вихідні паркування залишається безкоштовним. Зробити це можна в застосунку «Київ Цифровий» так:
- обрати «Сервіси водія», а потім «Погодинне паркування»;
- вибрати номер авто з переліку або вказати його;
- обрати паркінг. Перевірити, щоб номер на паркувальному знаку відповідав номеру паркінгу в застосунку;
- натиснути «Почати паркування» — тоді розпочнеться відлік часу;
- натиснути «Завершити паркування», щойно авто залишить паркінг.
У застосунку є можливість встановити час для автоматичного завершення паркування, або ж паркування автоматично скінчиться о 22:00. Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку, незалежно від місцезнаходження авто. Гроші списуються автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування сягає 100 гривень. Якщо ж сума менша, то вона списується першого числа наступного місяця.
На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку. Тому коли хтось вимагає від вас платити нею — викликайте поліцію.
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