Дослідники виявили планету-гіганта, щільність якої нагадує цукрову вату

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NASA/ESA/STScI

Планета-гігант WASP-193b виявилася настільки легкою, що її загальну щільність вчені порівняли зі щільністю цукрової вати. Вона дорівнює близько одного відсотка щільності Землі, тоді як розмір WASP-193b удвічі перевищує Юпітер.

Про це пише Science Alert.

За словами міжнародної групи під керівництвом астронома Халіда Баркауї з Льєжського університету в Бельгії, такі екзопланети, як WASP-193b, є рідкісними, і вони можуть допомогти дослідникам зрозуміти еволюцію небесних тіл.

NASA/ESA/STScI

WASP-193b — це екзопланета, що обертається навколо сонцеподібної зірки під назвою WASP-193. Ця зірка приблизно в 1,1 раза більша за масу Сонця та в 1,2 раза більша за його радіус, і дуже подібна до Сонця за температурою та віком. Але WASP-193b обертається навколо своєї зірки ближче, ніж будь-яка з планет Сонячної системи: вона обертається кожні 6,25 дня.

Газові гіганти, розташовані поблизу своїх зірок, є інструментом для кращого розуміння, як формуються планети. Наприклад, вони могли сформуватися в іншому місці та мігрувати всередину Сонячної системи.

Наразі вчені хочуть дізнатися, як близькість до зірки впливає на атмосферу планети, яка може легко випаруватися під дією спеки й космічного вітру.