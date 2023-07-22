ChatGPT для Android вийде наступного тижня. Його вже можна «замовити»

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Застосунок чат-бота штучного інтелекту ChatGPT для Android вийде наступного тижня, тобто з 24 липня.

Про це з посиланням на оголошення розробника OpenAI пишуть The Verge і TechCrunch.

Поки що OpenAI пропонує користувачам «замовити» застосунок в Google Play, попередньо зареєструвашись на сторінці чат-бота в магазині.

Видання припускають, що на старті Android-версію зможуть завантажити лише користувачі зі США, а вже потім решта. Так було з ChatGPT для iOS у травні цього року.