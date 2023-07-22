Російські війська обстріляли Куп’янськ і два населені пункти Сумщини. Є загиблі й поранений

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Російські війська вдень обстріляли місто Купʼянськ на Харківщині, скинули з дрона вибухівку в центрі міста Середина-Буда на Сумщині та з артилерії вдарили по селищу Угроїди.

Офіс генерального прокурора повідомляє, що почав розслідувати порушення звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).

У Купʼянську загинула 57-річна жінка у власному будинку. Вогонь, попередньо, вівся з реактивних систем залпового вогню. Під обстріл потрапило і селище Дворічна поблизу Куп’янська — там загинув 45-річний мирний житель. Також поранений 60-річний чоловік.

У центрі міста Середина-Буда поранено двох чоловіків, які були біля входу до «Пункту незламності». Один із поранених відповідав за доступ до укриття, а другий проїжджав повз на велосипеді.

В селищі Угроїди загинув місцевий житель, ще чотирьох людей поранено.