Сили ППО знищили всі п’ять Shahed, які вночі атакували Україну
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty
Уночі проти 22 липня сили ППО знищили всі пʼять дронів Shahed, які атакували Україну з південно-східного напрямку.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили протиповітряної оборони також збили девʼять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.
- Минулої доби російська армія втратила приблизно 640 військових, сім танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем і вісім засобів ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 241 330 росіян.