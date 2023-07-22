Сили ППО знищили всі п’ять Shahed, які вночі атакували Україну

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Уночі проти 22 липня сили ППО знищили всі пʼять дронів Shahed, які атакували Україну з південно-східного напрямку.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили протиповітряної оборони також збили девʼять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня.