Генштаб: Сили оборони знищили 640 окупантів за добу. На пʼяти напрямках тривають важкі бої

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У напрямках Купʼянська, Лимана, Бахмуту, Авдіївки і Марʼїнки тривають важкі бої.

Повітряні сили України завдали 14 ударів по районах зосередження російських військ, їхнього озброєння і військової техніки та двічі вдарили по зенітно-ракетних системах ворога.

Українські захисники знищили 11 розвідувальних БпЛА.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи уразили два райони скупчення живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, а також пʼять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 640 військових, сім танків, 16 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем і вісім засобів ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 241 330 росіян.