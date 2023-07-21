Центр протидії корупції: ​Екснардеп Максим Микитась вийшов із СІЗО

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Facebook / Максим Микитась

У Вищому антикорупційному суді 21 липня відбулося чергове засідання в справі екснардепа Максима Микитася.

Центр протидії корупції звернув увагу на те, що на засіданні не було працівників конвою. За даними ЦПК, Микитась вийшов із СІЗО кілька днів тому, заставу внесли в минулі вихідні.

Микитася, підозрюваного в спробі підкупити мера Дніпра Бориса Філатова, 12 липня залишили під вартою ще на 60 діб, але зменшили розмір застави із 40 до 20 мільйонів гривень.

Наприкінці засідання 21 липня екснардеп попросив суддів дозволити йому з 2 по 7 серпня поїхати в Івано-Франківську і Львівську область за сімейними обставинами. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не заперечував, але тільки в тому разі, якщо це не перешкодить судовому розгляду. У підсумку судді дозволили Микитасю залишити Київ на шість днів.

Наступне засідання в цій справі призначене на 4 серпня. Обвинувачений обіцяв взяти участь у засіданні через відеозвʼязок, а 7 серпня прибути на засідання в приміщення суду.