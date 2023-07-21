Албанія легалізувала медичний канабіс

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Албанський парламент підтримав урядовий законопроєкт про легалізацію використання канабісу в медичних цілях.

Про це повідомляє агентство AP.

За закон, що має на меті дозволити обмежене і контрольоване вирощування канабісу, проголосували 69 депутатів парламенту Албанії, а 23 висловилися проти.

Про легалізацію медичного канабісу албанський уряд на чолі з премʼєр-міністром Еді Рамою заговорив після проведеного опитування — це нібито підтримала більшість населення. Уряд вважає, що легалізація медичного канабісу може збільшити податкові надходження.

Албанія має довгу історію вирощування й обігу канабісу з моменту краху комунізму три десятиліття тому. До 2014 року село Лазарат на півдні Албанії вважалося «європейською столицею вирощування канабісу».