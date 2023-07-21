У США помер співак Тоні Беннетт — володар 20 премій «Греммі»

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У Нью-Йорку на 97-му році життя помер естрадний співак Тоні Беннетт.

Про це пише The New York Times.

Тоні Беннетт (справжнє ім’я Ентоні Домінік Бенедетто) почав виступати як джазовий співак у 1950-ті роки. Перший пік його популярності прийшовся на 1962 рік, коли він дав концерт у Карнегі-холі в Нью-Йорку й випустив пісню “I Left My Heart in San Francisco”.

За свою кар’єру Беннетт записав 70 альбомів і продав понад 50 мільйонів платівок. Він записував дуети з Полом Маккартні, Елтоном Джоном, Крістіною Агілерою, Селін Діон і випустив два альбоми з Леді Гагою. Беннет — володар 20 премій «Греммі».

У 2016 році Беннетту діагностували хворобу Альцгеймера. Проте він продовжував виступати й записувати нові пісні.