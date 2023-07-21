Прокуратура проводить 20 одночасних обшуків через розкрадання в «Київавтодорі»

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У Києві, Київській та Одеській областях тривають 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях «Київавтодору», районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) і підрядних організацій.

Про це Київська міська прокуратура повідомила 21 липня.

Обшуки тривають у межах справи про те, що службовці «Київавтодору» та ШЕУ Подільського, Печерського, Соломʼянського і Шевченківського районів столиці привласнили бюджетні гроші. За даними слідства, на тендерах із капітального ремонту доріг у Києві перемагали повʼязані з ними фірми.