Прокуратура проводить 20 одночасних обшуків через розкрадання в «Київавтодорі»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Києві, Київській та Одеській областях тривають 20 одночасних обшуків у службових приміщеннях «Київавтодору», районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) і підрядних організацій.
Про це Київська міська прокуратура повідомила 21 липня.
Обшуки тривають у межах справи про те, що службовці «Київавтодору» та ШЕУ Подільського, Печерського, Соломʼянського і Шевченківського районів столиці привласнили бюджетні гроші. За даними слідства, на тендерах із капітального ремонту доріг у Києві перемагали повʼязані з ними фірми.