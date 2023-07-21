Нідерланди скасували обмеження на експорт зброї до Туреччини

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Уряд Нідерландів скасував обмеження на експорт зброї до Туреччини. Це сталося через три роки після військового вторгнення Анкари в північну Сирію, пише Bloomberg. Попри це Нідерланди й надалі слідкуватимуть, щоб їхню зброю не використовували в конфліктах на півночі Сирії та в Ємені.

Нещодавно Нідерланди заявили про намір приєднатися до франко-німецько-іспанської угоди про контроль за експортом зброї, яка сприяє європейському оборонному співробітництву. Це скасовує поточні обмеження на продаж зброї Туреччині та експорт зброї з Обʼєднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Відповідне рішення ухвалили, коли після тривалих перемовин Туреччина погодилася підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

Експорт зброї до Туреччини призупинили у 2019 році, але потім дозволили його за наявності неспростовних доказів, що товари не будуть використовуватися в Сирії.