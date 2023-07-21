У підписників Telegram Premium зʼявилися сторіз

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У Telegram зʼявилася функція «Мої історії», яка наразі доступна тільки передплатникам Premium.

У платних користувачів історії відображатимуться в меню «Мої історії». Бачити сторіз можуть усі контакти або окремо обрані друзі — коло глядачів можна визначити в пункті «Хто бачить цю історію». Відео можна знімати одночасно як на передню камеру, так і задню.

Щоб випробувати нову функцію, потрібно оновити застосунок в App Store або Google Play, а для створення історії достатньо свайпнути зліва направо із загального списку чатів.

У сторіз можна додавати стікери й емодзі, малювати, додавати на зображення текст і посилання та позначати інших людей. Під історією можна розмістити довгий текст із абзацами. У текстових підписах до історій будуть різні ліміти: 200 символів – для звичайних користувачів, 2 048 — для передплатників. Разом із цим є можливість обирати, на який час публікувати сторіз — від 6 годин до збереження назавжди.

Також нова функція має налаштування приватності: можна заборонити робити скриншоти, зберігати історію чи записувати екран з нею.