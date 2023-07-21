Німеччина призначила нового посла в Україні

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Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Німеччини в Україні Мартіна Єгера.

Про це пише пресслужба МЗС.

Перебийніс розповів німецькому послу про ситуацію в Україні, протидію російській агресії та наголосив на важливості допомоги, яку надає Німеччина.

Зі свого боку Мартін Єгер запевнив, що Німеччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також готова посилювати військову, економічну та гуманітарну підтримку України.