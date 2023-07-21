Генштаб ЗСУ: Росіяни втратили десятки одиниць військової техніки за добу. Ситуація на фронті

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За добу російське військо втратило 680 окупантів і чотири танки. Росіяни намагалися наступати на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках, де відбулося 20 бойових зіткнень із Силами оборони України.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбили атаки росіян південно-західніше Масютівки, що на Харківщині, і на Купʼянському напрямку. На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки окупантів на південно-західній околиці Кліщіївки, а на Авдіївському — у районі Невельського.

На Марʼїнському напрямку українські бійці продовжують стримувати наступ російських військ у районах Новомихайлівки та Марʼїнки Донецької області. На Запоріжжі та Херсонщині ворог намагається завадити просуванню військ України.

Сили оборони України успішно наступали на півдні: на напрямках Новоданилівка — Вербове, Новоданилівка — Роботине, Новодарівка — Приютне. Там військові закріплюються, ведуть артилерійський вогонь по ворогу і контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження ворожого особового складу й знищила розвідувальний дрон оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість артилерійських засобів на вогневих позиціях і станцію РЕБ ворога.

Також українські захисники знищили 15 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 11 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн тощо.