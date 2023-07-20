Україну називають «другим Ізраїлем» у плані військових технологій ― поки зарано. Провідні світові медіа про війну 20 липня

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«Бабель»

Про перспективи України стати в технологічному плані «другим Ізраїлем» із розвиненим сектором сучасного військово-промислового комплексу йдеться в матеріалі проєкту Bandwith аналітичного центру CEPA. Справді, для цього є передумови. Попри скорочення українського ВВП у 2022 році на третину, сектор IT, навпаки, виріс. За перші пʼять місяців 2023-го Україна експортувала програмного забезпечення на $2,8 мільярда. Потужна українська освітня база є запорукою того, що розвиток цієї сфери в країні продовжиться. Однак порівнювати її з ізраїльською усе ж занадто нескромно: населення цієї країни менше за українське (до лютого 2022-го) в чотири рази, а обсяг експорту Ізраїлем IT-продуктів за минулий рік сягнув $71 мільярда ― удвадцятеро більше ніж в Україні.

Київ уже може похвалитися вдалими програмними розробками для військових ― зокрема, програмою Delta, яку вже називають Google Maps для армії. І запущений Міністерством цифрової трансформації у квітні сервіс Brave1, який має сприяти державно-приватному партнерству в цій сфері, може прискорити перехід українського IT на військові рейки, пише CEPA. Однак країна досі не має, наприклад, аналога ізраїльського армійського підрозділу 8200, де солдати займаються технологічними розробками і який дав початок десяткам успішних стартапів як для воєнних, так і для цивільних потреб.

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