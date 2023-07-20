ЄС продовжив санкції проти росії до січня 2024 року
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Reuters / «Бабель»
Рада Євросоюзу продовжила санкції проти росії за війну в Україні до 31 січня 2024 року.
Економічні обмеження складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи заборону на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС, відключення від системи SWIFT низки російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох кремлівських медіа.
Під санкціями сотні людей, чиновників, пропагандистів, компаній та організацій.
- Санкції вперше проти росії запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік. Це була відповідь на анексію Криму та окупацію Донбасу. З лютого 2022 року їх значно розширили після початку повномасштабного вторгнення. Відтоді ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.