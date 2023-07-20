Британія запровадила санкції проти повʼязаних із «ПВК Вагнера» в Африці. З бізнесмена Олега Тінькова обмеження зняли

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Уряд Великої Британії запровадив санкції проти низки людей та компаній, повʼязаних із діяльністю російської «ПВК Вагнера» в Африці.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Під санкції (заморозка активів і заборона вʼїзду до Британії) потрапили Олександр Малолєтка, Костянтин Пікалов, Олександр Іванов, Дмитро Ситий, Віталій Перфільєв — вони повʼязані з діяльністю «вагнерівців» у Центральноафриканській Республіці. Останній керує найманцями в ЦАР. Обмеження також торкнулися Івана Маслова — керівника «вагнерівців» у Малі.

Санкції наклали також на Михайла Потепкіна й Андрія Манделя — вони повʼязані з діями «ПВК Вагнера» у ПАР.

Крім цього, санкції запровадили проти компаній Sewa Security Services, SYTII, M-Invest Євгенія Пригожина, Meroe Gold та Al-Solag Mining Company Ltd.

З російського бізнесмена Олега Тінькова (творець підсанкційного банку Tinkoff) обмеження зняли. Причини цього не оголошували. Тіньков був під санкціями з березня 2022 року. Вони передбачали арешт активів і заборону на надання трастових послуг.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тіньков виступав проти війни та згодом відмовився від російського громадянства. У квітні 2022 року в його банку Tinkoff заявили, що бізнесмен більше не є їхнім працівником.