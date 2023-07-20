Комітет Ради рекомендував до першого читання законопроєкт про англійську мову. Звідти прибрали суперечливі норми про дубляж

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Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики рекомендував до першого читання законопроєкт № 9432 про англійську мову.

Про це повідомив депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир Вʼятрович.

За його словами, звідти вилучили всі норми, які звузили б сферу застосування української мови на телебаченні та в кінопрокаті, а саме:

вимога демонстрації англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа щодо зниження квот україномовних програм.

У серпні минулого року Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.

28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Зеленський. Він викликав суспільний резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами. На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних.