Австралія запровадила нові санкції проти росії та Білорусі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Австралія 20 липня запровадила санкції проти 35 організацій оборонного, технологічного та енергетичного секторів росії, 10 росіян і білоруських військових.
Про це йдеться в заяві голови МЗС Австралії Пенні Вонг.
У списку:
- російські компанії, що постачають передові технології, електроніку та обладнання Збройним силам рф;
- російські компанії, що займаються атомною енергетикою та видобутком ресурсів в Арктиці;
- перший віцепремʼєр росії Бєлоусов і віцепремʼєр Чернишенко;
- російські оборонні підприємства, включно з найбільшим російським виробником військових вертольотів та його генеральним директором;
- білоруські високопосадовці, які загрожували суверенітету і територіальній цілісності України.
Австралія вже наклала санкції на понад 1 100 людей та організацій з росії, які підтримують вторгнення в Україну.