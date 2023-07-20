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Австралія запровадила нові санкції проти росії та Білорусі

Автор:
Анна Холоднова
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Австралія 20 липня запровадила санкції проти 35 організацій оборонного, технологічного та енергетичного секторів росії, 10 росіян і білоруських військових.

Про це йдеться в заяві голови МЗС Австралії Пенні Вонг.

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Австралія вже наклала санкції на понад 1 100 людей та організацій з росії, які підтримують вторгнення в Україну.