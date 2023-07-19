Ірландія розслідує, як деталі її компанії опинилися в російському безпілотнику

Новини

twitter

Ірландія розслідує, яким чином деталі ірландського виробництва опинилися в російському дроні-камікадзе, що атакував Миколаїв.

Про це заявив премʼєр-міністр Ірландії Лео Варадкар на пресконференції в Києві, пише Укрінформ.

«Ми знаємо про збиття того дрона й проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося», — сказав він.