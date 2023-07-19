В Одесі російські ракети влучили в зерновий та олійний термінали

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В Одесі під час нічної атаки російські ракети «Онікс» і Х-22 влучили в портову і критичну інфраструктуру — у зерновий та олійний термінали. Пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження.

Про це 19 липня повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

На місці виникла пожежа, постраждалих немає.

В Одеському районі є влучання в промисловий обʼєкт, де постраждав цивільний співробітник. Також пошкоджені два складські приміщення — із тютюном і феєрверками.

В Одесі через уламки скла постраждали шестеро людей, серед яких 9-річний хлопчик.

У Миколаєві пошкоджені обʼєкти рекреаційної інфраструктури у прибережній зоні. Постраждали дві людини, одну госпіталізували.