В Одесі російські ракети влучили в зерновий та олійний термінали
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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В Одесі під час нічної атаки російські ракети «Онікс» і Х-22 влучили в портову і критичну інфраструктуру — у зерновий та олійний термінали. Пошкоджені резервуари й обладнання для завантаження.
Про це 19 липня повідомив речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.
На місці виникла пожежа, постраждалих немає.
В Одеському районі є влучання в промисловий обʼєкт, де постраждав цивільний співробітник. Також пошкоджені два складські приміщення — із тютюном і феєрверками.
В Одесі через уламки скла постраждали шестеро людей, серед яких 9-річний хлопчик.
У Миколаєві пошкоджені обʼєкти рекреаційної інфраструктури у прибережній зоні. Постраждали дві людини, одну госпіталізували.
- Уночі 19 липня була чергова масована атака на Україну. ППО збила 37 цілей, серед них 13 крилатих ракет, 23 іранські дрони й одна ракета Х-59. Одеса й область під вогнем другий день поспіль — уночі 18 липня на місто запустили шість крилатих ракет «Калібр». ППО збила всі ракети та 21 іранський дрон, але уламки й вибухова хвиля пошкодили обʼєкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків.