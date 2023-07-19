Росія вночі масовано атакувала Україну дронами й ракетами. ППО збила 37 цілей

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Уночі проти 19 липня росія знову масовано атакувала Україну ракетами та іранськими дронами. Протиповітряна оборона збила 37 цілей.

Про це вранці 19 липня повідомило командування Повітряних сил.

ППО збила:

13 із 16 крилатих ракет «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударні дрони Shahed-136/131 із 31.

Під атакою були обʼєкти критичної інфраструктури та військові обʼєкти, основний напрямок удару — Одещина.

Також росія запустила по Україні:

8 крилатих ракет Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря;

6 крилатих ракет «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим).

Удари ракет Х-22 і «Онікс» були спрямовані на інфраструктуру Одеської області. Про наслідки цих ударів і постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.

Уночі ППО працювала також в Київській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. У Житомирській області постраждав обʼєкт інфраструктури, у Херсонській сталася пожежа в будинку культури та пошкоджено двоповерхівку.