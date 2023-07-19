Північна Корея затримала американського військового. Він утік з екскурсії до демілітаризованої зони

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Reuters

Північна Корея затримала американського військового, який втік з екскурсії до демілітаризованої зони.

Про це повідомляє CBS News.

Затриманий — рядовий 2-го класу Тревіс Кінг, він відсидів майже два місяці в південнокорейській вʼязниці за напад. 17 липня його звільнили та збирались відправити додому у штат Техас, де йому потенційно загрожують додаткові військові дисциплінарні стягнення і звільнення зі служби.

Кінга супроводжували в аеропорт у Південній Кореї, але під час проходу митниці він утік з аеропорту, а потім приєднався до екскурсії по демілітаризованій зоні у прикордонному корейському селі Пханмунджом.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що американський військовий зараз перебуває під вартою у Північній Кореї. Пентагон слідкує за ситуацією.

Командування ООН, яке спостерігає за демілітаризованою зоною між Південною та Північною Кореями, підтвердило, що громадянин США перетнув кордон без дозволу і перебуває під вартою. В ООН заявили, що працюють над «вирішенням цього інциденту».