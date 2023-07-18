У Римі зафіксували новий температурний рекорд

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Reuters

У столиці Італії Римі 18 липня зафіксували новий температурний рекорд — +41,8 °С.

Про це повідомила місцева метеослужба, пише Reuters.

Попередній рекорд у Римі був торік — тоді температура становила +40,7 °С.

Reuters

Міністерство охорони здоровʼя оголосило червоне попередження про погоду для 20 із 27 головних міст Італії. Очікують, що уже 19 липня їхня кількість зросте до 23.

«Не виключено, що ми перевищимо +47 °С і в деяких місцях на півдні Сардинії ми можемо зафіксувати навіть вищі показники», — сказав представник метеорологічної служби Карло Спану.

Історичний рекорд спеки на Сардинії наразі становить +47,7 °С.