У Римі зафіксували новий температурний рекорд
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У столиці Італії Римі 18 липня зафіксували новий температурний рекорд — +41,8 °С.
Про це повідомила місцева метеослужба, пише Reuters.
Попередній рекорд у Римі був торік — тоді температура становила +40,7 °С.
Міністерство охорони здоровʼя оголосило червоне попередження про погоду для 20 із 27 головних міст Італії. Очікують, що уже 19 липня їхня кількість зросте до 23.
«Не виключено, що ми перевищимо +47 °С і в деяких місцях на півдні Сардинії ми можемо зафіксувати навіть вищі показники», — сказав представник метеорологічної служби Карло Спану.
Історичний рекорд спеки на Сардинії наразі становить +47,7 °С.
- 17 липня на північному заході Китаю температура перевищила +52 °С — це новий рекорд для країни.