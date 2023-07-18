Археологи пройшли 550 км Егейським морем на копії доісторичного човна

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Monoxylon IV

Чеські археологи побудували копію доісторичного човна і протягом місяця подорожували на ньому Егейським морем. Такі судна використовували в епоху неоліту близько восьми тисяч років тому.

Про це пише Arkeo News.

Дослідницька експедиція Monoxylon IV подолала 550 км з метою дослідити сільськогосподарську колонізацію Середземноморʼя у VII столітті до нашої ери.

Monoxylon IV

Археологи стартували з грецького острова Самос, розташованого біля узбережжя Туреччини, і пройшли через різні острови, перш ніж досягти півострова Пелопоннес у Греції. Середня швидкість руху була близько 5 км/год.

Копію човна виготовили з дуба. Вона 11,5 м завдовжки і важить 2,8 т. Копія в усіх деталях повторює судно, знайдене у 1994 році в італійському озері Браччано неподалік Риму.

Минулого року цей човен вирізали з єдиного стовбура вирваного з корінням дуба, який ріс близько 300 років у лісі в Східній Богемії.