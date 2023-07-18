СБУ затримала російську агентку в лавах ЗСУ. Їй загрожує довічне увʼязнення

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СБУ

На Херсонщині Служба безпеки України затримала агентку Головного управління генштабу Збройних сил рф (більш відомого як ГРУ). Вона пішла служити до ЗСУ на контракт.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За вказівкою російської спецслужби зрадниця збирала інформацію про безпілотники Сил оборони України.

СБУ

Зокрема, росіян цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра в Херсонській області. Також агентка намагалась зібрати максимум інформації про український контрнаступ і відслідковувала вогневі позиції ППО на Херсонщині.

У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли «евакуювати» її до рф і видати російський паспорт. Співробітники СБУ затримали жінку на спробі отримати секретну інформацію про українські військові обʼєкти.

За даними слідства, на початку цього року контрактницю дистанційно завербував кадровий співробітник ГРУ з позивним «Дімка». Вона була підписана на різні групи військового спрямування в російській соцмережі «ВКонтакте».

Зрадниця спілкувалася з агресором у месенджері, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат із фотографіями обʼєктів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне увʼязнення.