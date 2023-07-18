Sky News: Британці досліджують російську бронетехніку, захоплену Силами оборони України

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Sky News

У Великій Британії розбирають російську бронетехніку, захоплену в Україні, щоб дізнатися про неї більше і краще захиститися від імовірних атак у майбутньому.

Про це виданню Sky News повідомив головнокомандувач британських військових.

Адмірал сер Тоні Радакін також сказав журналістам, що війна росії проти України стала «тривожним дзвінком» для його підлеглих.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес описував Україну як «бойову лабораторію» для українських військ та їхніх західних союзників, які експериментують із новою зброєю і технологіями для боротьби з російськими окупантами.

Воллес також підтримував суперечливе рішення скоротити британську армію до 73 тисяч військовослужбовців, попри війну, що вирує в Європі. Він зазначав, що збільшення кількості армійців до 82 тисяч коштуватиме державі £5 мільярдів ($6,55 мільярда).