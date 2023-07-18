Науковці запропонували годувати корів нарцисами, щоб уповільнити глобальне потепління
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Paladin27
Науковці з Великої Британії проводять чотирирічні випробування, щоб визначити, чи можна годувати корів екстрактом із нарцисів. Так вони хочуть зменшити метанові викиди.
Про це пише Euronews.
Корови та інші сільськогосподарські тварини спричиняють приблизно 14% антопогенних викидів в атмосферу. Дослідники сподіваються, що екстракт нарцису покращить травну систему тварин.
«Ми також очікуємо покращення засвоєння білка. Це означатиме, що ми зможемо переглянути дієти тварин і, можливо, зменшити кількість білка, який вони отримують», — розповіла доктор Елісон Бонд.
- У 2019 році британський сільськогосподарський стартап Hectare Agritech запустив додаток Tudder для знайомства корів. Стартап створив аналог сервісу для знайомств Tinder, щоб допомогти фермерам розводити велику рогату худобу.