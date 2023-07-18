Науковці запропонували годувати корів нарцисами, щоб уповільнити глобальне потепління

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Науковці з Великої Британії проводять чотирирічні випробування, щоб визначити, чи можна годувати корів екстрактом із нарцисів. Так вони хочуть зменшити метанові викиди.

Про це пише Euronews.

Корови та інші сільськогосподарські тварини спричиняють приблизно 14% антопогенних викидів в атмосферу. Дослідники сподіваються, що екстракт нарцису покращить травну систему тварин.

«Ми також очікуємо покращення засвоєння білка. Це означатиме, що ми зможемо переглянути дієти тварин і, можливо, зменшити кількість білка, який вони отримують», — розповіла доктор Елісон Бонд.