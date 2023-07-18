За ніч Сили ППО збили 38 повітряних цілей ворога

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За ніч Сили ППО знищили 38 повітряних цілей ворога. Росія атакувала Україну шістьма крилатими ракетами «Калібр» і 36 ударними дронами типу Shahed.

ППО знищила всі ракети, 31 ударний та один розвідувальний дрон.

«Калібри», імовірно, запускали з російського фрегата «Адмірал Ессен», Shahed — з району полігона Чауда (Крим).

Крилаті ракети «Калібр» і переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА ліквідували в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях.