Росія здійснила масову атаку на південь — Сили ППО збили 6 ракет і 25 дронів

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Уночі росіяни здійснили змішану атаку на південь України, випустивши в бік Одеси та Миколаєва шість ракет «Калібр» і понад 20 іранських дронів Shahed-136.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що всі ракети знищили Сили протиповітряної оборони.

Уламки збитих ракет і вибухова хвиля пошкодили обʼєкти портової інфраструктури та кілька приватних будинків. У власному домі поранення отримав літній чоловік, його забрали до лікарні.

Також над Одещиною збили 21 безпілотник Shahed-136, а над Миколаївщиною — чотири.

У Миколаєві сталося влучання у промисловий обʼєкт, через що виникла пожежа. Минулося без постраждалих.