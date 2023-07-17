У Південній Кореї через повені загинули щонайменше 40 людей

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Reuters

У Південній Кореї кількість загиблих від проливних дощів за кілька днів зросла до 40. Президент Юн Сук Йоль звинуватив владу в недотриманні правил реагування на стихійні лиха.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство внутрішніх справ також повідомило про девʼятьох зниклих безвісти і 34 поранених по всій країні.

Дванадцять смертей сталися в тунелі в Чеонджу, за 110 км на південь від Сеулу — там після обвалу річкової дамби затопило 16 транспортних засобів.

Reuters

За даними МВС, у рятувальній операції в підземному тунелі взяли участь близько 900 пожежників, поліцейських і військових. Вони використовували човни, підводні безпілотники та інше обладнання.

Ситуація у Північній Кореї залишається незрозумілою. Останніми тижнями державні ЗМІ повідомляли про сильні дощі та згадували заходи щодо захисту посівів у країні, яка страждає від серйозної нестачі продовольства.