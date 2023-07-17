У Китаї зафіксували новий температурний рекорд

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Reuters

На північному заході Китаю 16 липня температура перевищила +52 °С — це новий рекорд для країни.

Про це пише Reuters.

Китайське видання Xinjiang Daily повідомило, що температура в селищі Саньбао в западині Турпан у Сіньцзяні піднялася до +52,2 °C. Очікують, що рекордна спека зберігатиметься ще щонайменше пʼять днів. Температура побила попередній рекорд +50,3 °C, зафіксований у 2015 році.

Reuters

Рекордна температура у Китаї спричинила проблеми з електромережами та посівами, а також підвищила ймовірність повторення минулорічної посухи, яка стала найсильнішою за останні 60 років.