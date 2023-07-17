Bloomberg: Армія оборони Ізраїлю почала обирати цілі для ударів за допомогою штучного інтелекту

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AFP

Армія оборони Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект у виборі цілей для авіаударів, пише Bloomberg.

Офіційні особи країни кажуть, що вони використовують систему рекомендацій ШІ, яка може обробляти величезні обсяги даних для вибору цілей для авіаударів. Одна з моделей штучного інтелекту має назву Fire Factory. Вона використовує інформацію про цілі для розрахунку навантаження боєприпасів і визначення пріоритетів.

Системи ШІ контролюють люди-оператори — вони перевіряють і затверджують окремі цілі та плани повітряних атак. Однак, за словами представника ЦАХАЛ, ця технологія все ще не підпадає під дію жодного міжнародного чи державного регулювання.

«Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини, і ще кілька хвилин для перевірки людиною», — сказав представник ЦАХАЛ.

Прихильники використання ШІ стверджують, що передові алгоритми можуть перевершити людські можливості та допомогти військовим мінімізувати втрати, тоді як критики попереджають про потенційні смертельні наслідки використання цих технологій.

Деталі оперативного використання штучного інтелекту в армії Ізраїлю загалом залишаються засекреченими, однак заяви військових свідчать про те, що ЦАХАЛ має досвід використання ШІ у секторі Гази.

У 2021 році Армія оборони Ізраїлю назвала 11-денний конфлікт у Газі першою у світі «війною штучного інтелекту», посилаючись на використання ШІ для визначення ракетних пускових майданчиків і розгортання безпілотників.