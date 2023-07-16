У Парижі померла співачка та акторка Джейн Біркін

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Парижі 16 липня у віці 76 років померла акторка і співачка Джейн Біркін. Про це повідомляє Le Parisien.

Нещодавно співачка скасувала концерти за станом здоровʼя. «Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені і з вами», — написала вона у травні, оголошуючи про скасування концертів.

Джейн Біркін народилась у Лондоні у 1946 році, наприкінці 1960-х вона переїхала до Франції. У 1969 році разом із партнером Сержем Генсбуром випустила пісню Je tʼaime… moi non plus («Я тебе кохаю… Я тебе теж ні»). Сингл став найбільш продаваною піснею року у Франції (більш як мільйон копій у перші тижні після випуску) і великим хітом по всій Європі.

На честь Джейн Біркін бренд Hermes назвав сумочку — Hermès Birkin. У 1983 році генеральний директор Hermès Жан-Луї Дюма сидів поряд із Біркін на рейсі з Парижу до Лондону. Біркін щойно поклала свою соломʼяну сумку у верхній відсік свого крісла, але її вміст випав на підлогу. Біркін пояснила Дюма, що їй було важко знайти шкіряну сумку вихідного дня, яка б їй подобалася. У 1984 році він створив для неї чорну сумку з еластичної шкіри — Birkin — на основі дизайну 1982 року. З роками ця сумка стала символом стилю.