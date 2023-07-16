На світанку безпілотники атакували окупований росіянами Крим

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Окупаційна влада тимчасово захопленого Криму заявила про атаку безпілотників на півострів.

Про це заявив «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, росіяни збили над Кримом два безпілотники, ще пʼять придушили силами радіоелектронної боротьби. Також було знищено два надводні безпілотники на зовнішньому рейді.

Війська рф, як стверджується, відбили атаку ворожих дронів на Севастополь над морем у районі міста Херсонес, у районі Севастопольської бухти та Балаклави, у районі мису Манганарі.

«Атака була масованою та тривалою. З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем, і на підході до бухт. Жодні обʼєкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали», — наголосив Развожаєв.