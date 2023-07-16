Росіяни випустили ракети по Харкову та Запоріжжю — постраждала одна людина

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Близько 01:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Дві ракети вибухнули в повітрі, а дві інші влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В 4-поверховому будинку поруч вибило вікна. Обійшлось без постраждалих.

Також уночі росіяни атакували Запоріжжя — одна людина дістала поранення.

Наразі в частині одного з районів міста відсутнє світло. Також ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт. Від вибухової хвилі у прилеглих будівлях повилітали вікна, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.