Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає створити «міцний» барʼєр навколо китайського інтернету задля безпеки
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай має створити «міцний» барʼєр навколо свого інтернету під наглядом правлячої Комуністичної партії, щоб «захистити цифрові дані», передає Reuters.
За словами китайського лідера, КНР повинна «дотримуватися партійного управління інтернетом і змусити інтернет працювати на людей».
У Китаї у 2015 році ухвалили закон про національну безпеку, у який включили кіберпростір. Згодом ухвалили новий закон, який передбачає перевірки безпеки та зберігання даних на китайських серверах. Цього року китайські законодавці оновили антишпигунське законодавство, заборонивши передачу інформації, повʼязаної з національною безпекою, і розширили визначення шпигунства.
- У КНР з 2003 року діє проект «Золотий щит» («Великий китайський фаєрвол», Great Firewall of China), який не дозволяє мешканцям користуватися світовими соцмережами — Facebook, Twitter, Instagram. Китайці не можуть користуватися Google і YouTube. Натомість у країні діють локальні пошукові системи та соцмережі, найпопулярніша з яких Weibo.
- У лютому 2023 року влада Китаю заборонила місцевим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота ChatGPT у своїх сервісах. Такі приписи від регуляторів вже отримали Alibaba, Tencent і Ant Group. Заборона повʼязана з побоюваннями влади щодо відповідей штучного інтелекту, які не цензуруються. Для запуску аналогів ChatGPT китайські компанії повинні отримати спецдозвіл від влади.