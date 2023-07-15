Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликає створити «міцний» барʼєр навколо китайського інтернету задля безпеки

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Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай має створити «міцний» барʼєр навколо свого інтернету під наглядом правлячої Комуністичної партії, щоб «захистити цифрові дані», передає Reuters.

За словами китайського лідера, КНР повинна «дотримуватися партійного управління інтернетом і змусити інтернет працювати на людей».

У Китаї у 2015 році ухвалили закон про національну безпеку, у який включили кіберпростір. Згодом ухвалили новий закон, який передбачає перевірки безпеки та зберігання даних на китайських серверах. Цього року китайські законодавці оновили антишпигунське законодавство, заборонивши передачу інформації, повʼязаної з національною безпекою, і розширили визначення шпигунства.