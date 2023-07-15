Із Сум до Києва запустили безкоштовний евакуаційний потяг
- Автор:
- Анна Холоднова
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Konrad Lembcke / Flickr
«Укрзалізниця» 15 липня запустила безкоштовний евакуаційний потяг із Сум до Києва.
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Він курсуватиме щодня — вирушатиме із Сум о 06:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.
Після прибуття на вокзалі «Укрпошта» виплачує три тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і дві тисячі гривень для всіх інших. Київська ОВА розміщуватиму всіх охочих у модульному містечку у Вишгородському районі.
- 10 липня Сумська ОВА повідомила, що готує евакуацію населення з пʼятикілометрової зони поблизу росії. Причина — постійні обстріли з боку росії. Лише за останні два місяці було 1 349 обстрілів прикордонних громад (зокрема 28 авіаударів і 20 ударів іранськими дронами). Проти попередніх місяців кількість обстрілів зросла вдвічі. За останні два місяці загинув 41 мирний житель, ще 71 людина поранена. Крім цього, на прикордонну територію заходять ДРГ. Також у прикордонні території через обстріли проблематично завезти продукти харчування, ліки тощо. Там часто не працюють магазини, школи, лікарні. В умовах постійних обстрілів майже неможливо відновити зруйновані обʼєкти, зокрема лінії електропередач.
- В ОВА пояснили, що екстреної та примусової евакуації жителів із п’ятикілометрової прикордонної зони на Сумщині не буде — люди виїжджатимуть за бажанням.