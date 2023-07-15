Із Сум до Києва запустили безкоштовний евакуаційний потяг

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Konrad Lembcke / Flickr

«Укрзалізниця» 15 липня запустила безкоштовний евакуаційний потяг із Сум до Києва.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Він курсуватиме щодня — вирушатиме із Сум о 06:47 і прибуватиме до Києва об 11:41.

Після прибуття на вокзалі «Укрпошта» виплачує три тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю і дві тисячі гривень для всіх інших. Київська ОВА розміщуватиму всіх охочих у модульному містечку у Вишгородському районі.