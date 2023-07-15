У Південній Кореї повені вбили сімох людей. Троє зникли безвісти

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Reuters

У Південній Кореї через повені семеро людей загинули, троє зникли безвісти, ще семеро отримали поранення. У країні третій день йдуть проливні дощі.

Про це пише Reuters.

За даними Міністерства внутрішніх справ і безпеки, у всій країні евакуювали 1 567 людей, і їх може побільшати, оскільки вода уже перелилася через дамбу в провінції Північний Чхунчхон.

Станом на 09:00 за місцевим часом на дамбу Гоесан надходило понад 2 700 тонн води на секунду — це максимум, який вона може скинути.

Reuters

Reuters

Korea Railroad Corp повідомила, що зупиняє всі звичайні та деякі швидкісні поїзди.

Увечері 14 липня поїзд зійшов з рейок у провінції Північний Чунчхон. Інженер отримав поранення, а пасажирів у потязі не було.