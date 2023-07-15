Колаборантів із Харківської області вносять до бази Інтерполу

Новини

Інформацію про колаборантів із Харківської області, які можуть переховуватися в Європі, почали вносити до бази Інтерполу.

Про це повідомив очільник поліції Харківщини Сергій Болвінов.

До бази уже відправили дані 25 зрадників-втікачів. Болвінов закликав усіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі, повідомляти правоохоронцям дані такої людини та країну, у який вона переховується.

«Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди не «жертви війни» або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані у кримінальних злочинах в Україні», — наголосив він.