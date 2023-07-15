Генштаб: Сили оборони України відбили атаки росіян на пʼяти напрямках. Яка ситуація на фронті

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Минулої доби на Лиманському напрямку росіяни безуспішно наступали західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили всі атаки окупантів в районі Берхівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно наступав у районі Первомайського.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони стримують наступ російських військ у районі Марʼїнки.

На Шахтарському напрямку армія рф атакувала в районі Новомихайлівки Донецької області, але наступ не мав успіху.

Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження ворожих військ, а також вдарила по російському зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

За минулу добу російська армія втратила приблизно 590 військових, пʼять танків, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 237 180 росіян.