Залужний: Україна поверне Крим — ніхто мене не зупинить

Новини

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що окупований росіянами Крим неодмінно буде звільнений, попри острахи західних союзників.

Про це він розповів в інтерв’ю The Washington Post.

«Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені плювати — мене ніхто не зупинить», — сказав Залужний.

Також він визнав, що Україна завдає ударів по росії зброєю власного виробництва, але офіційно цього не підтверджує.

«Щоб врятувати свій народ, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, чи мені це дозволяють. Чому? Бо путін може застосувати ядерну зброю? Дітям, які вмирають, байдуже [...]. На його території це можна і потрібно робити. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї», — сказав генерал.