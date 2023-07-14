Інженери затвердили стандарт бездротового звʼязку Li-Fi. Він у 100 разів швидший за Wi-Fi і працює на основі світла

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Міжнародний інститут інженерів електротехніки та електроніки (IEEE) затвердив стандарт бездротової передачі даних 802.11bb, або Li-Fi.

Про це пише TechSpot.

Замість радіохвиль технологія Light Fidelity (Li-Fi) передає дані через мерехтливе світло від звичайних світлодіодних ламп до приймачів, які можуть виявляти фотони та знову перетворювати їх на інформацію.

Швидкість передачі даних через Li-Fi в лабораторних умовах сягає 224 Гбайт/с, що майже в 100 разів більше, ніж у Wi-Fi.

Компанії, що працюють над цією технологією, зокрема pureLiFi, Fraunhofer HHI та Philips, інтегрують її в системи освітлення, щоб пристрої могли отримувати інтернет через стельові світильники в будинках або офісах.

Однак Li-Fi навряд чи повністю витіснить Wi-Fi через низку обмежень. Зокрема, оптичний звʼязок не може подолати стіни та інші непрозорі покриття. Водночас це може бути перевагою, адже завадить відстежувати й перехоплювати мережу крізь стіни чи поза межами досяжності джерела світла.